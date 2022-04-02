Берлин, 2 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. ФРГ не будет задействовать свои силы на территории Украины. Об этом 2 апреля заявил генинспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«В силе то, что говорили и федеральный канцлер (Германии — прим.), и лидер США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать свои силы на территории Украины», — отметил он.

Ранее президент федерального союза промышленности ФРГ Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ — это может поставить отрасль в безвыходное положение.