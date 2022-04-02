Сеул, 2 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Южной Корее приступят к обсуждению минимального размера труда (МРОТ) на 2023 год на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

Южнокорейские воны

По их словам, министерство обратилось в Комиссию по минимальной заработной плате с просьбой начать обсуждение вопроса об установлении уровня МРОТ на 2023 год.

Известно, что комиссия проведет свое первое пленарное заседание 5 апреля.

Ожидается, что в этом году споры между представителями рабочих и работодателями будут особенно жесткими, поскольку это будут первые подобные переговоры при администрации нового президента Южной Кореи.

Напомним, что в 2018 году МРОТ в Южной Корее подняли на 16,4%, в 2019 году — на 10,9%, в 2020 году — на 2,9%, в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 5,1%.