Донецк, 2 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку и Донецк. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н. п. Шумы – н. п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; 08:10 — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее Донецк оказался вновь обстрелян украинскими силовиками из «Града».