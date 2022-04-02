Пекин, , 08:11 — REGNUM Китай не является одной из сторон связанного с Украиной кризиса и потому последний не должен влиять на китайскую торговлю с какой-либо другой страной. Об этом 2 апреля заявил специальном брифинге глава департамента Европы МИД республики Ван Лутун.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай не является стороной украинского кризиса. И мы не думаем, что это должно повлиять на нашу нормальную торговлю с какой-либо другой страной», — сказал он, говоря об итогах прошедшего 1 апреля онлайн-саммита ЕС — КНР.

При этом Ван Лутун подчеркнул, что в настоящее время Европа ведет с Россией нормальный бизнес и не прекратила всю свою торговлю с Москвой.

«Таким образом, наше нормальное торговое сотрудничество с Россией не должно быть затронуто», — подчеркнул китайский дипломат.

Также он указал на то, что Пекин не совершает преднамеренных действий для обхода введенных Западом антироссийских санкций.

«Вы знаете нашу позицию в отношении санкций. Мы выступаем против санкций», — добавил Ван Лутун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента Европы МИД республики Ван Лутун заявил, что запросов от Киева относительно того, чтобы Китай стал гарантом безопасности Украины, в Пекине не получали.

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