Берлин, , 08:10 — REGNUM Президент федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ — это может поставить отрасль в безвыходное положение.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы говорим о крахе промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — заявил он в эфире ZDF.

Ранее сообщалось, что, вводя санкции в отношении РФ, США лишь ускорили процесс «выдавливания себя» из мировой экономики, который продолжается много лет. Американский доллар подкреплён только статьёй конституции США и ничем более, в отличие от российского рубля, который обеспечен золотом.

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