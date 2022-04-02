Берлин, 2 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Президент федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ — это может поставить отрасль в безвыходное положение.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы говорим о крахе промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — заявил он в эфире ZDF.

Ранее сообщалось, что, вводя санкции в отношении РФ, США лишь ускорили процесс «выдавливания себя» из мировой экономики, который продолжается много лет. Американский доллар подкреплён только статьёй конституции США и ничем более, в отличие от российского рубля, который обеспечен золотом.