Новосибирск, 2 апреля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области в I квартале 2022 года 87,7% опрошенных руководителей организаций оценили текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, 12,3% – как неблагоприятную. Такие данные привёл Новосибирскстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Для сравнения, в I квартале 2021 года как благоприятную текущую экономическую ситуацию оценивали 85,1% и 14,9% — как неблагоприятную.

«Как и прежде на экономическую ситуацию в розничной торговле оказывают влияние ряд негативных факторов: высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли – отметили 49,2% опрошенных руководителей организаций (в I квартале 2021 года – 42,9%); недостаточный платежеспособный спрос – 38,5% (61,4%); высокий уровень налогов – 32,3% (37,1%); недостаток финансовых средств – 21,5% (27,1%); высокие транспортные расходы – 18,5% (22,9%); высокий процент коммерческого кредита – 10,8 (12,9%); высокая арендная плата – 9,2% (17,1%)», — уточнил региональный орган статистики.

Новосибирскстат отметил, что несмотря на трудности, руководители организаций «достаточно позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле». При этом 12,3% опрошенных спрогнозировали ухудшение во II квартале 2022 года.