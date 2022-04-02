Москва, 2 апреля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Россия усилит военный потенциал на своих западных границах с целью обеспечить необходимый уровень безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, такие шаги необходимы для того, чтобы «никому не приходило в голову нападать на страну». Песков добавил, что российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу разработать план по укреплению западных границ России и военное ведомство уже работает над этим.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что восточный фланг НАТО необходимо укрепить с учетом ситуации вокруг Украины. 29 марта Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс не работает как механизм взаимодействия или безопасности, а является «машиной конфронтации».