Евгений Цоц, 2 апреля 2022, 09:52 — REGNUM С 1 апреля поставки газа в недружественные страны, большинство из которых собраны в Евросоюзе, проходят по новой схеме. Она предполагает оплату за голубое топливо в рублях. Пока неизвестно, перейдут ли европейские покупатели на условия России. Однако механизм мягок, удобен и позволяет сохранить им лицо, поэтому всё-таки стоит предполагать их согласие.

Рубль
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По сути, страны Запада могут по-прежнему заявлять, что покупают газ за евро или доллары. Изменения носят технический характер. По ним для приобретения топлива нужно открыть счета в уполномоченном банке, которым назначен «Газпромбанк», — валютный и рублёвый. Потребитель платит в валюте, банк продаёт её на Мосбирже и переводит на рублёвый счёт, формально принадлежащий также покупателю, откуда деньги поступают уже продавцу.

При этом контракты остаются в иностранных валютах, а от изменчивости курса клиент потери не понесёт. Поэтому новшество, скорее всего, на Западе будет принято, если только русофобия не перейдёт последних границ. Или не помешают нюансы, к которым можно отнести, к примеру, санкции против «Газпромбанка».

Газопровод
Газопровод
Gazprom.ru

Для российской валюты изменения также не глобальны. Ранее на Мосбиржу поступало 80% валютной выручки от продажи голубого топлива, теперь она там окажется в полном объёме. Также важен перевод счетов из европейских банков в уполномоченный российский, но после заморозки валютных активов в Евросоюзе этот ход напрашивался. Да, ждать доллара по 50 рублей пока преждевременно. Однако самое время проникнуться символизмом изменений и выразить надежду, что данный шаг является первым, но не единственным. И движение будет продолжено.

Много лет большая часть населения России жила в бедности. Страна расплачивалась по долгам СССР, складывала деньги в валютные резервы, иностранные ценные бумаги. Часть средств получала элита в виде легальных доходов или в виде коррупции, покупавшая на эти средства предметы роскоши — почти исключительно за рубежом. Действовал механизм, при котором российские природные ресурсы передавались Западу, по сути, бесплатно, и ограбление резервов — лишь один из эпизодов в числе серии других.

Экономический застой СССР совпал по времени с появлением нефтегазовой иглы, когда недостатки советской экономики не исправлялись, а подменялись импортом, рождая дефицит и возвышение иностранных товаров над отечественными. Увы, все эти годы проблемы лишь накапливались и дошли до того, что Россия с её богатствами и народ страны оказались в параллельных мирах, напрямую не связанных. Где элита и дары природы являлись частью западного мира, а остальные люди оказывались в изоляции и жили, чем придётся. Но в удалении простого народа от финансовых потоков есть один плюс — больнее от ещё большего разрыва уже не будет.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879
Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Проблемы были настолько глубоки, что Россия никогда сама бы из них не выбралась. Но случился 2014 год, и в результате санкций возникло импортозамещение, возродились целые отрасли промышленности, сельское хозяйство. И вот 2022 год, новая эскалация — новая надежда. Если закрыть срочные потребности в импорте и разрубить связывающую с Западом цепь, возможно, страна сможет выкарабкаться.

Глобальный шанс только один — пересчитать стоимость товаров и услуг. Западная модель отдаёт основную прибыль хозяевам капиталов, владельцам технологий и брендов. Хотя деньги просто напечатаны, технологии украдены, а за бренды отдали свои жизни корпоративные рабы. При этом природные ресурсы и труд почти ничего не стоят, основные жертвы этой модели — Россия и Китай, главная сокровищница планеты и главная фабрика мира.

Гордиев узел запутан, но развязывается очень просто. Не пришло ли время перестать торговать с врагом?