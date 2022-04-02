2 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 09:52 — REGNUM С 1 апреля поставки газа в недружественные страны, большинство из которых собраны в Евросоюзе, проходят по новой схеме. Она предполагает оплату за голубое топливо в рублях. Пока неизвестно, перейдут ли европейские покупатели на условия России. Однако механизм мягок, удобен и позволяет сохранить им лицо, поэтому всё-таки стоит предполагать их согласие.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По сути, страны Запада могут по-прежнему заявлять, что покупают газ за евро или доллары. Изменения носят технический характер. По ним для приобретения топлива нужно открыть счета в уполномоченном банке, которым назначен «Газпромбанк», — валютный и рублёвый. Потребитель платит в валюте, банк продаёт её на Мосбирже и переводит на рублёвый счёт, формально принадлежащий также покупателю, откуда деньги поступают уже продавцу.

При этом контракты остаются в иностранных валютах, а от изменчивости курса клиент потери не понесёт. Поэтому новшество, скорее всего, на Западе будет принято, если только русофобия не перейдёт последних границ. Или не помешают нюансы, к которым можно отнести, к примеру, санкции против «Газпромбанка».

Газопровод Gazprom.ru

Для российской валюты изменения также не глобальны. Ранее на Мосбиржу поступало 80% валютной выручки от продажи голубого топлива, теперь она там окажется в полном объёме. Также важен перевод счетов из европейских банков в уполномоченный российский, но после заморозки валютных активов в Евросоюзе этот ход напрашивался. Да, ждать доллара по 50 рублей пока преждевременно. Однако самое время проникнуться символизмом изменений и выразить надежду, что данный шаг является первым, но не единственным. И движение будет продолжено.

Много лет большая часть населения России жила в бедности. Страна расплачивалась по долгам СССР, складывала деньги в валютные резервы, иностранные ценные бумаги. Часть средств получала элита в виде легальных доходов или в виде коррупции, покупавшая на эти средства предметы роскоши — почти исключительно за рубежом. Действовал механизм, при котором российские природные ресурсы передавались Западу, по сути, бесплатно, и ограбление резервов — лишь один из эпизодов в числе серии других.

Экономический застой СССР совпал по времени с появлением нефтегазовой иглы, когда недостатки советской экономики не исправлялись, а подменялись импортом, рождая дефицит и возвышение иностранных товаров над отечественными. Увы, все эти годы проблемы лишь накапливались и дошли до того, что Россия с её богатствами и народ страны оказались в параллельных мирах, напрямую не связанных. Где элита и дары природы являлись частью западного мира, а остальные люди оказывались в изоляции и жили, чем придётся. Но в удалении простого народа от финансовых потоков есть один плюс — больнее от ещё большего разрыва уже не будет.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Проблемы были настолько глубоки, что Россия никогда сама бы из них не выбралась. Но случился 2014 год, и в результате санкций возникло импортозамещение, возродились целые отрасли промышленности, сельское хозяйство. И вот 2022 год, новая эскалация — новая надежда. Если закрыть срочные потребности в импорте и разрубить связывающую с Западом цепь, возможно, страна сможет выкарабкаться.

Глобальный шанс только один — пересчитать стоимость товаров и услуг. Западная модель отдаёт основную прибыль хозяевам капиталов, владельцам технологий и брендов. Хотя деньги просто напечатаны, технологии украдены, а за бренды отдали свои жизни корпоративные рабы. При этом природные ресурсы и труд почти ничего не стоят, основные жертвы этой модели — Россия и Китай, главная сокровищница планеты и главная фабрика мира.

Гордиев узел запутан, но развязывается очень просто. Не пришло ли время перестать торговать с врагом?