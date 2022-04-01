Тбилиси, 2 апреля, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека исключил жалобу Михаила Саакашвили из списка дел, подлежащих рассмотрению, сообщает 1 апреля грузинский телеканал «Рустави 2». Об этом на брифинге заявил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Европейский суд по правам человека исключил жалобу Саакашвили из списка дел, которая касалась его лечения в пенитенциарной системе. В частности, по мнению Страсбургского суда, в данном случае нет особых обстоятельств с точки зрения защиты прав человека, которые потребовали бы дополнительного изучения вопроса. Было еще раз подтверждено, что обращение с Саакашвили в пенитенциарной системе Грузии полностью соответствует стандартам, установленным Европейским судом, и его права и интересы полностью защищены», — сказал Дзамашвили.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был в октябре прошлого года арестован грузинскими властями после нелегального пересечения государственной границы и помещён в тюрьму.