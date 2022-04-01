Тбилиси, 1 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил удивление отзывом украинского посла из Грузии и назвал его «несправедливым», сообщает 1 апреля грузинский телеканал «Рустави 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Всё это очень удивительно для нас, но я не хочу вдаваться в дискуссию вокруг этого вопроса. Я понимаю, что это очень эмоциональный вопрос… Это их суверенное право. Президент Украины выразил недовольство деятельностью посла. Однако я считаю, что эти шаги были несправедливы, и Грузия не заслуживала таких шагов. Грузия, несмотря на то, что мы находимся в очень сложной ситуации и состоим под продолжающейся оккупацией России, не имеет никакого зонтика безопасности, чтобы защитить нас, тем не менее, наше правительство предприняло очень серьёзные шаги, чтобы продемонстрировать политическую поддержку нашим украинским братьям и сестрам», — сказал Залкалиани.

Министр определил количество находящихся на территории Грузии украинских граждан в 20 000 человек и пообещал оказать им серьёзную помощь как в сфере здравоохранения, так и образования. Залкалиани посчитал, что отзыв посла является несправедливым решением, и Грузия его не заслуживает, так как оказывает Украине очень серьёзную поддержку, о которой в Киеве очень хорошо знают.

«Я уверен, что всё пройдет, и независимо от принятого решения мы продолжим поддерживать наших украинских друзей на всех платформах. Сотрудники нашего посольства не покидали страну и находятся практически под таким же обстрелом. В конце концов, их присутствие там является выражением их солидарности и поддержки. Поэтому я хочу публично поблагодарить их», — сказал Давид Залкалиани.

Отвечая на вопрос, когда Грузия ожидает нового украинского посла, Залкалиани сказал, что это решать Украине, и как только это произойдет, Грузия не будет медлить с согласием. «Это зависит от них. Как только они примут это решение, процесс будет согласован по дипломатическим каналам, и наше согласие не будет отложено ни на минуту», — заявил министр.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство деятельностью украинского посла в Грузии Игоря Долгова и отозвал его из страны.