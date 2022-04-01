Донецк, 1 апреля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Движимая и недвижимая государственная или муниципальная собственность Украины, располагающаяся на освобожденных от нацистов территориях Донецкой Народной Республики с 1 апреля будет вноситься в Реестр имущества ДНР, сообщается в указе главы республики Дениса Пушилина.

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

Текст указа опубликован 1 апреля Донецким агентством новостей.

В государственную собственность ДНР будет переходить госимущество Украины, объекты здравоохранения, образования и науки, экстренных служб, объекты государственного жилищного фонда, в том числе общежития, уточняется в тексте указа главы ДНР.

Объекты коммунальной собственности Украины, объекты жилищного фонда, в том числе общежития, расположенные на территории освобожденных от укронацистов населённых пунктов, будут переведены на баланс муниципальных властей.

Полное урегулирование вопросов, касающихся имущества Украины, должно занять не более полугода.

Указ главы ДНР вступает в законную силу 1 апреля.