Гаага, Нидерланды, 1 апреля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Председательница специального трибунала по Косово Екатерина Трендафилова 1 апреля провела встречу с главой министерства юстиции Косово Альбуленой Хаджиу.

KFOR Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили работу суда, правила и прозрачность его деятельности, бесплатное предоставление юридической помощи и другие вопросы.

Напомним, Хаджиу уже три дня находится в Гааге, где содержатся в КПЗ бывшие лидеры Армии освобождения Косово Якуп Красничи, Реджеп Селими, Хюсни Гуцати, Насим Харадинай и Пьетер Шаля, а также Хашим Тачи и Кадри Весели. Последние двое отказались встречаться с Хаджиу, их политической противницей.

Ранее Хаджиу заявила, что мир должен знать, что военные преступники были на сербской стороне.