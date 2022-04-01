Вашингтон, 1 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Белый дом ещё не нашел замены вскоре уходящему в отставку пресс-секретарю Джен Псаки, сообщает 1 апреля Reuters со ссылкой на источники.

Джен Псаки

Главными претендентами на должность пресс-секретаря Белого дома давно являются заместитель Псаки Карин Жан-Пьер и официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби пользуется большим уважением в Вашингтоне, но имеет мало опыта работы в команде президента США Джо Байдена.

Также на должность рассматривается кандидатура директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, которая недавно дебютировала в комнате для брифингов и произвела впечатление своей уверенностью.

Ожидается, что Псаки покинет Белый дом в мае 2022 года. При этом она заинтересована в том, чтобы иметь собственное шоу на одном из американских телеканалов. В данный момент она ведет переговоры с телеканалом MSNBC.