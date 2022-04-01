Рим, 1 апреля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Эпидемию коронавируса нельзя закончить, нажав на кнопку «выкл.», заявил 1 апреля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

1 апреля в Италии завершилось действие режима ЧС. Отменен карантин для контактировавших с зараженными, смягчены правила доступа в общественные места.

Масочный режим в закрытых помещениях сохраняется до 1 мая. Это и другие не отмененные ограничения надо соблюдать, чтобы приблизиться к победе над эпидемией, сказал Сперанца.