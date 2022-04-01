Скопье, , 22:38 — REGNUM Министр финансов Северной Македонии Фатмир Бесими 1 апреля назвал агентство США по развитию USAID ключевым партнером Северной Македонии в реализации стратегических целей на протяжении последних 30 лет. Заявление было сделано в ходе встречи Бесими с главой представительства USAID в Северной Македонии Эриком Яновски.

Агенство США по международному развитию (USAID) Dod.defence.gov

В министерстве финансов Северной Македонии сообщают, что Бесими поблагодарил Яновски за поддержку и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере — мандат Яновски в Скопье истекает уже во второй половине апреля.

Только в 2021 году USAID предоставило Северной Македонии $11,8 млрд на укрепление экономики и борьбу с коррупцией. На период с 2020 по 2025 год выделено $56,6 млн. Всего за 30 лет это агентство инвестировало $833 млн в развитие страны.

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