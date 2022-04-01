Рим, 1 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. С 1 апреля в Италии отменен запрет на посещение рабочих мест сотрудников образовательных учреждений, не привитых от коронавируса.

Парты

При этом вести занятия очно (находясь с учениками в одном классе) такие преподаватели не могут, но у них есть вправо заниматься всеми остальными видами работ в помещении школы.

Режим дистанционного обучения с 1 апреля сохранен только для тех, кто в настоящее время заражен коронавирусом.