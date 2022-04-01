1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:00 — REGNUM Заявление французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра на пресс-конференции в Берлине о том, что Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, как и другие страны «Большой семёрки», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ничего. Будут, значит, топить купюрами евро», — предрекает Олег Б.

Многие пользователи отметили, что милосердию России нет предела, но западные страны решили идти на конфликт с Российской Федерацией до самого конца — до своего конца.

«Даже в этом вопросе российские власти пошли навстречу идиотам, а они, как и заведено идиотам, приняли самое идиотское решение — упереться рогом. Ну что же, Песков уже сказал: «No money — no honey»… Вернее: «Нет денег — нет газа». Вот так и будет вскоре», — уверен Алексей А.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Путин, закручивай вентиль, эти «партнёры» сказали своё последнее слово», — просит Дима Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что вскоре эти страны побегут к России на поклон и с извинениями, но произойдёт это, когда к ним придёт понимание, что без российского газа им жизни нет.

«Делаем ставки: через сколько дней эти страны откроют российские счета и как миленькие начнут играть по нашим правилам?» — пишет Arlette A.

Часть людей указывает на то, что своей антироссийской политикой французские власти очень сильно подставляются, ведь во Франции на кону выборы президента страны.

«Удачи Макрону на выборах. Думаю, французский народ высоко оценит его заботу об интересах Украины», — написал Артём Л.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что топить дома европейцы могут и не российским газом, но вот производство Европы катастрофически зависит от поставок голубого топлива из России.

«Я понимаю — впереди лето, возможно, тёплая осень. Пока что они не замёрзнут без газа. А потом что будет? Или будут открывать российские счета на зимний период, а когда будет теплеть, тогда они будут делать вид, будто бы и не было ничего?» — интересуется Вячеслав Ч.

«Там все предприятия же на газе работают! Летом уже многие закрылись. Зять в Кельне живёт, он говорил, что многие заводы простаивают, причём никаких иных причин, кроме как энергокризис, нет», — отметил Yoldyz K.

Нашлись и те, кто отмечают, что европейские страны могут до последнего упираться, но Россия неминуемо сформирует новые рынки сбыта и в будущем сотрудничество в Европе не будет для нас иметь никакого смысла.

«В случае если Запад откажется покупать сырьё и продовольствие за рубли, то Россия ведь может создать биржу, где все товары будут торговаться именно за рубль и по цене меньше, чем на долларовых биржах. Куда побегут все капиталисты? Мне кажется, тут всё понятно. Для них выгода превыше всего. Отказ от оплаты принесёт серьёзный урон демократизаторам, ведь санкции придётся применять уже против своих же компаний. Да и благодаря титаническим усилиям Байдена, доллар в России упал. Он сейчас чуть ли не ниже, чем до начала тотального разгрома бандеровщины», — заметил Владимир М.

Напомним, 31 марта французского министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил на пресс-конференции в Берлине о том, что Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, как и другие страны «Большой семёрки».