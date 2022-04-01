Москва, 1 апреля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Ситуации в Нагорном Карабахе был посвящён 1 апреля телефонный разговор президента России Владимира Путина с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Primeminister.am Никол Пашинян и Владимир Путин на саммите СНГ в Душанбе

Участники переговоров обменялись мнениями по вопросу «поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха».

Президент России и глава правительства Армении в очередной раз подтвердили, что важно не отступать от трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. между Москвой, Ереваном и Баку.

Напомним, Путин накануне, 31 марта, провёл телефонные переговоры по Карабаху с Пашиняном и отдельно — с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.