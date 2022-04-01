Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Сотрудники Amazon в Нью-Йорке проголосовали за создание первого в истории компании профсоюза, сообщает 1 апреля Reuters

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Согласно данным национального совета по трудовым отношениям (NLRB), 2654 сотрудника центра заказов в Статен-Айленде проголосовали за создание трудового союза Amazon и 2131 сотрудник высказался против. Таким образом, создание профсоюза, поддержали 55% сотрудников.

Отмечается, что голосование стало значимой вехой в работе американских правозащитников, которые на протяжении многих лет осуждали трудовую политику Amazon.

Напомним, голосование по вопросу создания профсоюза прошло также на складе Amazon в Бессемере, штат Алабама, однако его результаты пока неизвестны.