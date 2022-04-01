София, 1 апреля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Сильный порыв ураганного ветра, обрушившегося на столицу Болгарии, повалил строительный кран на одной из городских стройплощадок. Об этом 1 апреля сообщает болгарская газета «Факты».

Сергей Сардыко На стадионе в Ялте упал строительный кран

По предварительным данным, инцидент произошел 1 апреля около 15:00 по местному времени. Конструкция рухнула на один из блоков возводящегося здания. Жертв нет.

Напомним, ранее из-за разгула стихии в Софии были повалены десятки деревьев. Сообщается о разбитых автомобилях и порванных проводах ЛЭП.