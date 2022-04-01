Бухарест, , 19:59 — REGNUM В районе одного из главных лесных заповедников Румынии — Малого острова Брэила на юго-востоке страны вспыхнул масштабный пожар, охвативший более 100 гектаров насаждений. Об этом 1 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Лесной пожар (сс) Land Between the Lakes KYTN

Согласно официальной информации, в указанном регионе нет жилых домов или хозяйственных построек, а сама заповедная зона закрыта для туристов. Тушение возгорания осложняется сильным ветром. Кроме того, из-за неровного ландшафта многие крупногабаритные пожарные автомобили не могут проехать к месту инцидента.

Причины происшествия уточняются. Ведется следствие.

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