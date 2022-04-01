Бишкек, 1 апреля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии планирует потратить около 70 млн сомов (71 млн рублей) на покупку экспресс-тестов, предназначенных для обнаружения антигенов вируса SARS-CoV-2. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

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Всего планируется приобрести 189 тысяч комплектов таких тестовых систем.

В ведомстве отмечают, что наборы необходимы для проведения диагностических тестов «in vitro» («в пробирке») в мазках из носоглотки или ротоглотки для выявления заражённых коронавирусом.

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