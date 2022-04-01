Нижний Новгород, 1 апреля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Новые послабления коронавирусных ограничений начали действовать в Нижегородской области — местные власти разрешили летом увеличить до 100% загрузку детских лагерей. Об этом заявила министр образования региона Ольга Петрова на Большом родительском онлайн-собрании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«Также разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Одновременно с этим разрешено посещение лагерей взрослыми. Однако они должны находиться в масках», — добавила чиновница.

Помимо этого нижегородское правительство отменило требование об обязательной еженедельной сдаче персоналом детских оздоровительных лагерей тестов на коронавирус для допуска к работе.

Однако, несмотря на это, работников летних детских лагерей продолжат проверять на COVID-19 перед началом смены.