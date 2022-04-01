Киев, 1 апреля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла законопроект о повышении налоговой нагрузки для иностранных компаний, продолжающих работать в России. Об этом сообщила 1 апреля пресс-служба партии «Слуга народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

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Комментируя принятый документ, председатель партии Елена Шуляк написала в своём телеграм-канале, что «на фоне массового выхода с российского рынка международных компаний… некоторые корпорации (Metro, Auchan, Leroy Merlin) продолжают работать в России и платить налоги».

«При этом они оказывают давление на свои подразделения на Украине. Например, Leroy Merlin заблокировала для своих работников в нашем государстве доступ к корпоративным коммуникациям», — указала она.

Согласно принятому Верховной радой документу, международные компании, подразделения которых продолжают работать в России, будут облагаться на Украине «налогом с коэффициентом 1,5 ставок налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество».

Сообщается, что полный перечень международных компаний, которые получат соответствующий статус субъектов хозяйствования, будет опубликован на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, ранее сегодня Верховная рада также приняла законопроект о расширении перечня лиц, имущество которых подлежит национализации.

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