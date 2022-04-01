Киев, , 18:25 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, расширяющий перечень лиц, имущество которых подлежит о национализации. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба партии «Слуга народа».

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Новым законом вносятся изменения в ранее принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов», который был подписан 10 марта президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно поправкам, изъятию теперь подлежит не только имущество резидентов России, но также имущество лиц, которые не являются гражданами России, но «тесно связаны с ней».

Под эту категорию подпадают, в частности, лица, проживающие в России или продолжающие «осуществление экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».

Кроме этого, законом предусматривается возможность национализации по решению суда или Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины имущества лиц, которые публично поддерживают специальную военную операцию России на Украине, независимо от их гражданства.