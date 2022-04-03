Москва, 4 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование упрощенного порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого — гражданин Российской Федерации, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправками допускается возможность принятия в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей которых является иностранный гражданин, без согласия последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель — иностранный гражданин лишён родительских прав либо признан недееспособным или если ребёнок является лицом без гражданства.

Читайте также:Госдума может освободить от пошлины получающих гражданство РФ жителей ЛДНР

Сейчас в статье 7 Конвенции ООН о правах ребенка предусмотрено обязательство государства — участника Конвенции предоставлять детям гражданство в соответствии с его законодательством. При этом требование о согласии обоих родителей на предоставление ребенку гражданства того или иного государства в Конвенции не содержится, отметил Нилов.

Читайте также:Законопроект, уточняющий понятие «соотечественник», внесен в Госдуму