Астрахань, , 18:13 — REGNUM В Астраханской области уровень безработицы находится на постоянном контроле регионального правительства. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Зарплата Ника Егорова

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Жители региона смогут бесплатно пройти переобучение или получить дополнительное профессиональное образование, а промышленные предприятия получат субсидию в размере 48 млн рублей на обучение работников, находящихся под угрозой увольнения.

«Также будем частично компенсировать затраты работодателей на зарплату при организации временного трудоустройства сотрудников. На это из федерального бюджета выделено 156 млн рублей», — прокомментировал Бабушкин.