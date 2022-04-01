Астрахань, 1 апреля 2022, 18:13 — REGNUM В Астраханской области уровень безработицы находится на постоянном контроле регионального правительства. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
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Жители региона смогут бесплатно пройти переобучение или получить дополнительное профессиональное образование, а промышленные предприятия получат субсидию в размере 48 млн рублей на обучение работников, находящихся под угрозой увольнения.