Астрахань, 1 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Астраханская область вошла в топ-10 российских регионов по принятию антикризисных мер поддержки различных отраслей экономики в рейтинге агентства политических и экономических коммуникаций. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

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В регионе отменены плановые проверки для бизнеса и введено автоматическое продление действующих лицензий. При поддержке центра «Мой бизнес» продолжается выдача льготных кредитов для предпринимателей и промышленных предприятий.

Упрощено налоговое и таможенное регулирование, сокращён срок оплаты по госзаказам с 15 до семи дней. Прорабатывается вопрос предоставления грантов до 500 тыс. рублей молодым предпринимателям.