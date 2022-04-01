Тамбов, 1 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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1 апреля выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 111 тыс. 524 случая заражения.

После выздоровления выписаны 105 тыс. 476 пациентов, в том числе 65 — за последние сутки.

За весь период скончался 2341 человек. Подтверждено три новых летальных случая.