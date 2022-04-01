Москва, 1 апреля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Энергетическое эмбарго, на введении которого настаивают правительства Евросоюза и США, несёт в себе угрозу для всех, а не только для России, заявил 1 апреля председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин.

Администрация Липецкой области Энергетика

Он обратился к лидерам профсоюзов стран Евросоюза с напоминанием о том, что «и российские профсоюзы, и большинство зарубежных профсоюзов выступали и выступают за долгосрочное сотрудничество и социальный диалог во благо человека труда, во благо граждан наших стран».

Он также отметил, что «российское Правительство, конечно же, принимает все необходимые меры для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке».

Напомним, ранее член правления Объединения немецких профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) Штефан Кёрцель заявил, что прекращение импорта энергоносителей из России грозит резким ростом безработицы в Германии.