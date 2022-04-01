Москва, 1 апреля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Не становитесь разменной картой в руках правительств США и ЕС, пытающихся продлить прогнившую политику однополярного мира, призвали своих зарубежных коллег члены Горно-металлургического профсоюза России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Их обращение к членам Исполкома Глобального союза ИндустриАЛЛ было опубликовано 1 апреля.

«Сегодня весь мир переживает исключительно тяжелый период своей истории. Манипулируя общественным мнением, руководители США и стран ЕС пытаются использовать ситуацию для достижения своих политических амбиций», — указано в обращении.

«Братья и сёстры!

Не позволим политикам и политиканам разных мастей из разных стран своими слепыми, непродуманными действиями, преследующими одну цель — продлить прогнившую политику однополярного мира, подвергать необоснованным трудностям свои народы, останавливать предприятия, уничтожать рабочие места, значительно ухудшать качество жизни населения.

Мы, российские трудящиеся, уже многие годы находимся под действием различных санкций, но благодаря значительной поддержке своего государства пережили все эти невзгоды, переживем и эти в это сложное время», — отмечают российские горняки и металлурги.

«Очередным поводом, осложнившим социально-экономическую ситуацию, стала справедливая борьба с неонацизмом, геноцидом против собственного народа руководства Украины, пришедшем к власти после кровавого переворота в 2014 году…

Мы знаем, что вы полностью дезинформированы о происходящем на Украине. Пусть позже, но вы обязательно узнаете всю правду.

Сегодня мы призываем всех не служить разменной картой расчетливых политиканов, а сосредоточить все усилия на соблюдении экономических прав работников, требуя от своих правительств прекращения бездумных санкционных войн», — подчёркивается в обращении.