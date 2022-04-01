Улан-Батор, , 17:15 — REGNUM Строительство гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн» начинается с 1 апреля, сообщает пресс-служба правительства Монголии.

Монголия Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

“С вводом в эксплуатацию ГЭС Эрдэнэбурэн можно будет удовлетворить внутренний спрос на зеленую энергию. Сегодня нам необходимо увеличить тариф электроэнергии минимум на 28%. Если мы не увеличим цену то область энергетический отрасль станет без финансовой возможности для дальнейшей работы. <…> Энергетический сектор больше всего страдает от пандемии и ситуации в России и Украине», — заявил министр энергетики Нансалын Тавинбэх.

ГЭС «Эрдэнэбурэн» будет строить китайская компания «Power China» за счёт льготного кредита от правительства КНР, соответствующее соглашение о строительстве ГЭС Монголия подписала в сентябре 2021 года. Строительство ГЭС начинается с 1 апреля.

Предварительный проект ГЭС Эрдэнэбурэн был подготовлен в 1964 году в институте «Электросеть» СССР. В 2008 году предварительное ТЭО разработали монгольские и японские компании.

ГЭС с мощностью 90 МВт будет построена в аймаке Ховд, который находится на расстоянии более 1500 км от Улан-Батора. ГЭС Эрдэнэбурэн считается особо важной для обеспечения долгосрочных поставок энергии в западную Монголию.