Москва, 1 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего с официальным визитом, сообщила 1 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Narendra Modi Моди Наренда

«В ходе официального визита в Индию Сергей Лавров был принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — написала Захарова, дополнив сообщение фотографиями встречи.

Напомним, ранее в ходе своего визита в Нью-Дели Сергей Лавров провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.