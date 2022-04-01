Москва, 1 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Не исключено, что в 2022 году в России ставки по льготной ипотеке могут опуститься с 12% до 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ максимальная ставка по льготной ипотеке вырастет с 7% до 12%.

Ипотека

«В 2022 году рынок ипотеки в России сохранится, при этом до 80% и более будут составлять льготные кредиты — на новостройку, семейная, сельская и дальневосточная программы субсидируемой ипотеки, — сказал Цыганов. – Увеличение лимитов выдачи по льготной ипотеке на новостройки позволяет рассчитывать на возможность приобретения однокомнатной квартиры практически в любом городе России, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи. По льготной ипотеке на новостройки можно ожидать дополнительное субсидирование ставки от застройщиков или самих коммерческих банков, что в ряде случаев может привести к снижению ставки с 12% до 10%».

В целом, как полагает Цыганов, спрос на эти программы сохранился и будет оставаться стабильным.

«Необходимость в улучшении жилищных условий объективно заботит многих жителей РФ, а льготные программы направлены на удовлетворение этой потребности», — пояснил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ряд российских банков отменяют ранее одобренные ипотечные кредиты.