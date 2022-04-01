Москва, 1 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Меры, предпринятые правительством России, частично нивелировали эффект от санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Меры, предпринятые правительством, частично нивелировали эффект от санкций, но при этом импорт из недружественных стран закрыт, и неясно, насколько оперативно удастся заменить выпадающие товары. Оценить более точно эффект можно будет ближе к середине лета, — сказал он. — Экономическая активность будет падать, но насколько – вопрос времени и комплекса мер поддержки, которые должны быть предприняты, чтобы экономическая активность сохранялась».

Он подчеркнул, что укрепление рубля основано на жёстких мерах, принятых для того, чтобы ограничить падение.

«Если бы не эти меры, укрепление рубля не было бы таким существенным. К тому же на рынке преобладает больше геополитика, нежели экономика», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что экономические последствия антироссийских санкций еще не проявились в полной мере.