Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли подписал закон о минимальной заработной плате для водителей Uber и Lyft. Таким образом, Вашингтон стал первым штатом, установившим стандартную плату за услуги такси, сообщает 1 апреля Reuters.

Водитель такси Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

Отныне водители в Вашингтоне будет получать минимум $1,17 за милю и 34 цента за минуту в пути. При этом минимальная плата за поездку составит $3,00.

Помимо этого водители получат оплачиваемый больничный, семейную медицинскую страховку и отпуск. В случае травмы или заболевания на работе предполагается государственная компенсация.

Напомним, в сентябре 2020 года крупнейший город Вашингтона Сиэтл установил собственный стандарт зарплаты, согласно которому минимальная ставка водителя такси составляет $1,38 за милю и 59 центов за минуту, а минимальная стоимость поездки составляет $5,17.