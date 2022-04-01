Бишкек, 1 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В 2020 году 80% бизнеса в Киргизии оказалось в кризисе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила замдиректора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыял Кенжематова на брифинге 31 марта.

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По её словам, в итоге около 15% киргизстанских предпринимателей были вынуждены закрыть свой бизнес насовсем, некоторые — только временно.

«А в 2021 году примерно деятельность 30% бизнеса всё же удалось восстановить. В нынешнем году мы ждем больших показателей», — отметила чиновница.

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