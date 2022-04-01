Ново-Огарево, Московская область, 1 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Заседание с членами Совбеза РФ о новых мерах по предотвращению угроз в сфере внутренней безопасности страны открыл 1 апреля глава государства Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности».

Президент предоставил слово первому докладчику — министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

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Добавим, что заседание проводится в видеоформате. В нём, в частности, принимают участие премьер-министр страны Михаил Мишустин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу.