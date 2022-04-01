Ялта, Крым, 1 апреля 2022, 16:15 — REGNUM Все виды строительства в городе-курорте Ялта на период с 31 мая по 30 сентября будут приостановлены. Об этом сообщила в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.
«Подписала постановление о приостановке всех видов строительных работ в курортный сезон. Действует с 31 мая по 30 сентября», — написала Павленко.
Исключение составит строительство объектов инфраструктуры за счёт федерального бюджета.
Павленко отметила, что с 31 мая власти начнут строго контролировать исполнение данного требования.