Бишкек, 1 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Департамент туризма Министерства экономики и финансов Киргизии предлагает отменить требование об обязательном наличии ПЦР-теста на коронавирус для всех въезжающих в Киргизию граждан. Об этом на брифинге заявила замдиректора департамента Кыял Кенжематова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Чиновница отметила, что в Киргизии уже признали все вакцины от COVID-19, а потому сертификата о вакцинации было бы вполне достаточно для посещения республики.

«Отмена этого требования позволит восстановить туристический поток в страну. Эти ограничения мешают развитию туристической отрасли и экономики в целом», — подчеркнула она.

Также представитель департамента туризма сообщила, что власти Киргизии планируют расширить список государств, граждане которых могут попасть в республику наземным путём.

«Сейчас это разрешено гражданам из 67 стран мира. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию и необходимость восстанавливать туристическую отрасль, мы предлагаем расширить этот список до 74 стран», — подытожила Кенжематова.