Москва, 1 апреля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Онлайн-сервис «Яндекс. Мессенджер» заблокировал в официальном канале ИА REGNUMзаявление спикера ГосдумыВячеслава Володина о том, что депутаты намерены настаивать на отставках чиновников-предателей.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Техподдержка сервиса в очередной раз объясняет удаление публикаций нарушениями правил сообщества или ошибочной блокировкой.

Напомним, «Яндекс. Мессенджер» неоднократно блокировал новости, размещённые в официальном каналеИА REGNUM. Так, были удалены заявления президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Чечни Рамзана Кадырова.