Самара, , 16:01 — REGNUM 106 нарушений ценообразования было выявлено в течение трех дней в Самарской области в ходе проверок объектов торговли. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного министерства промышленности и торговли.

В супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что с 25 по 28 марта 2022 специалисты провели 1088 проверок объектов торговли, в результате они выявляли 106 нарушений ценообразования. Полученные сведения передаются в Самарский УФАС России для принятия мер реагирования. Так, согласно данным на 30 марта в работу отправлено 176 материалов.

С 16 по 25 марта специалисты получили 387 обращений об отсутствии товаров на полках в магазинах. Сообщения направляются в торговые сети для оперативного принятия решений. Все обращения находятся на контроле министерства промышленности и торговли Самарской области.

Отмечается, что в регионе организована работа с торговыми сетями по недопущению случаев не выкладывания товаров на полки сотрудниками магазинов.

Сообщается, что федеральные и областные торговые сети ввели временные ограничения продажи товаров первой необходимости «в одни руки» не более пяти кг (единиц).

За минувшую неделю на распределительные центры торговых сетей доставили свыше одной тысячи тонн сахарного песка и более 130 тонн соли.

Отмечается, что торговые сети продолжают держать увеличенные на 10% отгрузки с распределительных центров в магазины по всему ассортименту категории «бакалея». Поставки товаров других категорий осуществляются в обычном объеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области наблюдается снижение цен на соль, консервы и сливочное масло.