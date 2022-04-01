Белгород, 1 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Предоставить достоверную информацию о происшествии 1 апреля в приграничном селе пообещал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

Речь идёт о материалах в некоторых СМИ, где утверждается, что «белгородские власти не знают, что произошло в Никольском».

"Официально заявляю, что это неправда. Заявлений и комментариев по ситуации пока никаких не было по той причине, что сейчас всю информацию тщательно проверяем, понимая свою ответственность за каждое сказанное людям слово. Как только получу полные и достоверные данные, сразу же проинформирую, как и обычно», — написал глава региона в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, громкий хлопок слышали жители Белгорода и ближайших пригородов.