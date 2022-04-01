Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Российская оперная певица Анна Нетребко выступит на предстоящем фестивале «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге. Об этом 1 апреля пишет информационное агенство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского дворца

Известно, что афиша Мариинского театра по-прежнему формируется, однако выступление Нетребко в рамках предстоящего фестиваля уже подтверждено. Проведение «Звёзд белых ночей» в 2022 году запланировано на период с мая по июль.

Ранее Анна Нетребко объявила о том, что вернётся к выступлениям на сцене в конце мая 2022 года. По словам певицы, первые концерты после «перерыва» пройдут в Европе.