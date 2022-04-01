Москва, 1 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Экономические последствия антироссийских санкций еще не проявились в полной мере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал точку зрения экспертов журнала The Economist, которые пришли к выводу, что РФ преодолевает санкции гораздо успешнее, чем предполагалось.

Picserver.org Безработица

«Последствия санкций для нашей страны действительно противоречивые. Трудно предугадать, что конкретно думали наши западные «друзья» по поводу санкционного давления на Россию. Точно одно – они ожидали большего. Россия пока выстояла, — сказал Ковригин. — Да, фондовый рынок упал довольно сильно, подорвано доверие к долгосрочным инвестициям. Но российская экономика не разрушилась».

При этом Ковригин подчеркнул, что резкое ограничение зарубежных инвестиций, санкции на золотовалютные резервы, запрет на ввоз иностранной наличной валюты бьют по российскому бизнесу.

«И экономические последствия ещё в полной мере не проявились, – сказал он. — Из России ушёл западный капитал, контакты разорваны. Освоить новые рынки сбыта – это не один месяц и даже не год. Немалая часть российского бизнеса была критически завязана на поставках оборудования, запчастей от западных партнёров. В России работают несколько особых экономических зон, в которых немало зарубежных предприятий. Они массово переводят сотрудников на вынужденный простой с оплатой 2/3 от заработка. Долго так продолжаться не может. Уверен, что в скором времени показатель безработицы, особенно скрытой, в России резко поползёт вверх. Некоторые предприятия уже переводят сотрудников на четырехдневную рабочую неделю».

По его словам, на ближайшие годы Россия отрезана от «длинных рублей» (долгосрочных инвестиций), от которых во многом зависит развитие экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов рассказал, как РФ могла бы обойти западные санкции.