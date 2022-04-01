Архангельск, 1 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 151 человека< 31 пациент был госпитализирован, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 34 архангелогородца, 15 жителей Шенкурского района, 12 — Виноградовского округа, девять — в Северодвинске. Случаи заболевания зафиксированы также в Красноборском, Вельском, Лешуконском, Холмогорском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили у 19 164 человек.