Подгорица, 1 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. С начала российской спецоперации на Украине в школы Черногории поступили 47 учащихся и 15 детей — в детские сады. Об этом стало известно на встрече министра образования, науки, культуры и спорта Весны Братич с временным поверенным в делах посольства Наталией Фиялкой.

Флаг Черногории

Каждый ребенок, чьи родители или опекуны обращаются в образовательное учреждение, будет зачислен в соответствующий класс или дошкольное учреждение по документам и без документов, сообщили в министерстве просвещения Черногории.

Фиалка выразил благодарность правительству Черногории, которое активировало статус временной защиты для украинских беженцев, дающий им право на начальное, среднее и высшее образование.

Славица Илинчич, глава дирекции инклюзивного, дошкольного и начального образования, сообщила, что министерство проинформировало директоров учебных заведений не запрашивать документы для зачисления тех детей, которые не взяли их с собой, а зачислять их в соответствующий детский сад или класс по слову родителя или опекуна.