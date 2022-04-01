Тбилиси, 1 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Упрёки со стороны Киева в том, что Тбилиси не вступает в конфронтацию с Россией, несправедливы. О этом 1 апреля заявил журналистам председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

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Он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об окончательном отзыве из Грузии посла, обвинив его в том, что тот не добился военной помощи для киевского режима. Сарджвеладзе отметил, что Киев сам занимает осторожную позицию, так, например, российский газопровод, проходящий по украинской территории продолжает работать до сих пор.

«Грузия с военной сточки зрения не считает разумным подключение к боевым действиям и открытие второго фронта», — сказал грузинский политик.

Сарджвеладзе добавил, что Грузия также неспособна причинить экономический ущерб России больше, чем понесёт грузинская сторона.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что стране не будет вводить антироссийские санкции. Он отметил, что Россию и Грузию связывает множество экономических связей, разрыв которых прежде всего навредит грузинской стороне. При этом грузинское отделение ВТБ банка пришлось продать, так как Нацбанк отозвал у него право на обслуживание физических лиц, заёмщиков и депозитариев.