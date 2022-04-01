Липецк, 1 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 37 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Region.tver.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

1 апреля выявлено 383 новых случая заражения коронавирусом — на 11 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 144 тыс. 864 случая заражения.

За весь период наблюдения 133 тыс. 540 человек выписаны после курса лечения, в том числе 448 — за последние сутки.

За весь период скончались 3545 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев.